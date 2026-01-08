В монастыре УПЦ МП, где действовала нелегальная школа, провел службу Паша "Мерседес" и экс-регионал Добкин

Паша «Мерседес» и Добкин

Скандальный митрополит Московского патриархата в Украине Павел Лебедь, известный как Паша «Мерседес», которого подозревают по двум криминальным статьям, возглавил богослужение в церкви не менее скандального Покровского мужского монастыря в Голосееве (Киев). Ему сослужил экс-регионал и бывший мэр Харькова Михаил Добкин, которого после полномасштабного вторжения «высвятили» на диакона УПЦ МП.

Фото, где изображены эти два деятеля УПЦ Московского патриархата, опубликовали на официальной странице УПЦ МП.

Заметим, что монастырь, где совершали богослужения, на днях попал в огромный скандал. Журналисты выяснили, что там действует нелегальная школа, которая «зомбирует» украинских детей вражеской пропагандой. В подпольной школе Московского патриархата учащиеся изучают русский язык, который в расписании указан как «славянский», поют советские песни и читают русскую литературу. За эту школу уже взялась СБУ.

Напомним, митрополита и бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя, или как в народе его прозвали Пашу «Мерседеса» (за любовь к роскошным авто), подозревают в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, нарушении равноправия граждан в зависимости от их рассовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений.

Напомним, что 1 апреля 2023 года Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения наместнику монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополиту Павлу в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. В июле этого же года его отправили под стражу с возможностью внесения залога. Однако через месяц «бедный монах» вышел под залог в 33 млн грн.

В апреле 2024-го Печерский суд позволил Паше «Мерседесу» снять электронный браслет.

Напомним, что в апреле 2022 года, сразу после того, как российские войска дали деру с Киевщины, бывшего нардепа-регионала и экс-мера Харькова Михаила Добкина рукоположили на диакона УПЦ МП. Отмечалось, что он якобы закончил духовную семинарию.

Добкин известен украинцам по «эпическому» предвыборному видеоролику, слитому в Сеть. Тогда, в далеком 2007-м, в Сеть попала запись неудачных дублей предвыборного обращения Добкина (тогда кандидата в мэры Харькова).

Бывший мэр Харькова, ныне покойный Геннадий Кернес, за кадром давал ему грубые и смешные советы: «Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебя никто денег не даст» и «Давай по новой, Миша, все х**ня!».

Сам Добкин на эти замечания ответил: «Текст по-дебильному написан».