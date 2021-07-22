В Moneyveo стартовала новая акция: Замени свой телефон на 12-й iPhone! 

Moneyveo не перестает удивлять своих клиентов.

В этот раз финтех-компания запускает акцию с розыгрышем трех крутых телефонов – iPhone 12. Принять участие сможет каждый клиент, который выполнит условия акции до 31 июля. Победителей выберут рандомно, результаты опубликуют на официальном YouTube-канале Moneyveo.

"Мы все живем сейчас в наших смартфонах. Решаем рабочие вопросы, отправляем средства родителям или детям, заказываем такси или пиццу. И все это за пару кликов в нашем гаджете. Поэтому уже скоро три новеньких iPhone 12 порадуют очередных Красав", – комментирует коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо в период с 21 по 31 июля включительно оформить кредит Smart или Comfort на сумму от 10 000 грн. Розыгрыш состоится 4 августа.

Компания Moneyveo является лидером небанковского онлайн-кредитования в Украине и уже не первый год предлагает своим клиентам не только выгодные условия кредитования, но и радует их крутыми акциями. Так, в июле победительница акции "CabrioЛето" получила ключи от суперкара – два месяца пользователи принимали участие в масштабном розыгрыше, чтобы получить шанс стать обладателем новенькой Mazda MX-5.

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