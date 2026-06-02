Украина
В Monobank произошел масштабный сбой: что не работает

Масштабный сбой в monobank: клиенты массово жалуются на проблемы с приложением, переводами и наличными деньгами. Что известно о работе банка в настоящее время.

Руслана Сивак
Телефон

В работе мобильного банка monobank произошел масштабный технический сбой.

Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Клиенты банка массово жалуются, что не могут перевести деньги или снять наличные. Также отмечают, что мобильное приложение работает нестабильно, а проведение транзакций остается недоступным.

Кроме того, соучредитель банка Олег Гороховский подтвердил о сбое.

«У нас технический сбой. Исправляем. Извините», — отметил Гороховский.

Напомним, ФБР предупредило о масштабной хакерской кампании против пользователей Microsoft 365. Новый инструмент способен обходить даже двухфакторную аутентификацию и предоставлять злоумышленникам доступ к почте и файлам.

