В море в Херсонской области отца с сыном унесло на матрасе: 8-летний мальчик утонул, мужчину ищут

Трагедия произошла в четверг, 19 августа.
В Херсонской области на острове Джарылгач вблизи Лазурного во время купания на матрасе исчезли отец и сын. Тело мальчика нашли, мужчину до сих пор ищут.
Об этом сообщают в ГСЧС.
Информация об исчезновении людей поступила от Нацполиции спасателям 19 августа. Известно, что 41-летний отец и 8-летний сын приехали в Лазурное из Львова.
В 15:35 на острове Джарылгач у берега в воде работники Нацполиции нашли тело ребенка. Пропавшего отца еще ищут.
Дополнительно привлечено 4 человека водолазного отделения АРЗ СП. Всего к поискам привлечены 25 человек и 6 ед. техники, в т. ч. 5 плавсредств, из них 9 человек и 1 плавсредство ГСЧС.
Напомним, во Львовской области утонул 18-летний парень , который отдыхал с друзьями. Парень 2 июля отпраздновал выпускной в ПТУ.