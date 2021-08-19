В море в Херсонской области отца с сыном унесло на матрасе: 8-летний мальчик утонул, мужчину ищут

В море в Херсонской области отца с сыном унесло на матрасе: 8-летний мальчик утонул, мужчину ищут

Трагедия произошла в четверг, 19 августа.

В Херсонской области на острове Джарылгач вблизи Лазурного во время купания на матрасе исчезли отец и сын. Тело мальчика нашли, мужчину до сих пор ищут.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Информация об исчезновении людей поступила от Нацполиции спасателям 19 августа. Известно, что 41-летний отец и 8-летний сын приехали в Лазурное из Львова.

В 15:35 на острове Джарылгач у берега в воде работники Нацполиции нашли тело ребенка. Пропавшего отца еще ищут.

Дополнительно привлечено 4 человека водолазного отделения АРЗ СП. Всего к поискам привлечены 25 человек и 6 ед. техники, в т. ч. 5 плавсредств, из них 9 человек и 1 плавсредство ГСЧС.

Напомним, во Львовской области утонул 18-летний парень , который отдыхал с друзьями. Парень 2 июля отпраздновал выпускной в ПТУ.

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