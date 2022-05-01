В море зафиксирована активизация сил вражеского флота — оперативное командование "Південь"

Российские корабли и подлодки продолжают держать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.

В Одесской области враг продолжает отслеживание обстановки с применением блезпилотных разведчиков и сосредоточивает вражеские силы в акватории Черного моря.

Об этом сообщают в оперативном командовании "Південь".

"В море зафиксирована активизация сил вражеского флота. После нанесения нами очередного удара по Змеиному десантными скоростными катерами типа "Раптор", противник пытался осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих подразделений, остающихся на острове", — говорится в сообщении.

Остальные корабли и подлодка продолжают держать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.

Напомним, что ВСУ снова ударили по оккупированному Змеиному — уничтожены 42 оккупанта. Кроме того, в Херсонской области артиллерийским огнем украинские воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1".

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