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В Москве члены мобилизационной комиссии выламывают в домах замки и выбивают двери, чтобы вручить повестки — депутат Мосгордумы

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В Москве члены мобилизационной комиссии выламывают в домах замки и выбивают двери, чтобы вручить повестки — депутат Мосгордумы

Фото: Associated Press

В России продолжается "частичная мобилизация".

Чтобы вручить повестки, члены мобилизационных комиссий иногда ведут себя как гопники.

О таких случаях в столице РФ рассказал депутат Москгордумы Евгений Ступин.

"В Косино-Ухтомском районе Москвы сотрудники "Жилищника" вместе с полицией, не предъявляя каких-либо документов, ломают тамбурные двери на лестничных площадках жилых домов для вручения жителям повесток в военкомат! Некоторые жители уже слышали угрозы отрезать электрические провода от квартиры, если мужчины не откроют двери для получения повестки", — написал депутат.

В доказательство своих слов он показал сообщения москвичей, ставших "жертвами" действий мобилизационной комиссии.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября заявил, что Россия противостоит коллективному Западу, поэтому для защиты, по словам диктатора, необходимо провести частичную мобилизацию.

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