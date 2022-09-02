В Москве ФСБ ищет выходцев из Украины для обвинения в "терактах" — разведка

ФСБ ходит по квартирам в Москве и расспрашивает, живут ли поблизости украинцы.

В Москве усиливается кампания по поиску граждан РФ, негативно относящихся к войне против Украины. Особое внимание уделяется бывшим гражданам Украины и украинцам по происхождению.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в столице России проводится поквартирный обход группами людей, одетых в гражданское, представляемыми сотрудникам ФСБ. Они выясняют у жителей, живут ли где-то поблизости украинцы или не сдает ли кто-то украинцам в аренду жилье. Также выясняют отношение граждан к так называемой "спецоперации".

"Одна из целей указанных действий — недопущение формирования и распространения в столице России негативного отношения к войне и выявление людей, которые могут повлиять на формирование независимого общественного мнения относительно нее", — говорят в украинской разведке.

Эта кампания должна сформировать негативный образ украинцев – террористов и радикалов.

"В дальнейшем именно их могут обвинить в терактах, организованных российскими спецслужбами на территории России", — отмечают в разведке.

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