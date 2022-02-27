В Москве люди приносят цветы на стелу города-героя Киева у Могилы Неизвестного Солдата

В Москве люди приносят цветы на стелу города-героя Киева у Могилы Неизвестного Солдата

Жители российской столицы скорбят о погибших в развязанной Путиным войне.

Сегодня, 27 февраля, в Москве люди приносят цветы на стелу под названием города-героя Киева у Могилы Неизвестного Солдата.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, опубликовав фото из российской столицы.

"Путин и российская армия своим нападением на Украину обидели и девальвировали подвиг советского народа в войне с фашистами. Сегодня фашисты - это Путин и его армия, которая сейчас убивает украинцев. Это несмываемый позор и катастрофа для всего русского народа, для всей истории России", – написал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

потери личного состава – более 3000 человек,

танки – около 100,

боевые бронированные машины – около 540,

пушки – 15,

ЗРК "Бук" – 1,

самолеты – 16,

вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: