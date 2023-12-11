В Москве незаконно удерживают крымскую татарку, которая ехала на полуостров к своему онкобольному отцу

25-летняя крымская татарка Ление Умерова почти год незаконно удерживается в России из-за ее преданности родной Украине.

Как сообщается в сюжете Сніданку з 1+1, к 25-летней крымской татарке Ление подъехал автомобиль с четырьмя лицами в гражданской одежде. Они надели на ее голову мешок и повезли в неизвестном направлении, голословно называя ее шпионкой. Девушка родом из Евпатории на побережье Крымского полуострова. Там она проживала с большой семьей, в частности, мамой, папой и братом Азизом.

В 2014 году российские спецназовцы захватили украинский Крым. За считанные дни на полуострове была установлена российская диктатура, а затем начались массовые преследования украинцев и крымских татар, которые не хотели подчиняться российской пропаганде. Ление тогда было 16 лет.

“Тогда, чтобы окончить школу и иметь хоть какие-то документы, подтверждающие тот факт, что ты получил среднее образование, нужно было получить российский паспорт. У моей сестры достаточно убеждения и ее общественная позиция не дала ей этого сделать, поэтому она была вынуждена переехать в Киевскую область”, — рассказывает Азиз Умеров, брат Ление.

Ление Умерова оказалась в 800 километрах от родительского дома, где получила среднее и высшее образование. Работала в рекламной сфере и SMM-менеджером.

“Она часто посещала в Киеве культурные мероприятия, политические демонстрации, в частности, которые проходили каждый год 18 мая в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Это была одна из таких площадок, где мы могли просто докричаться до общества, что в Крыму сейчас очень плохая обстановка, которая была все эти 8 лет, и продолжается сейчас”, — продолжает мужчина.

В 2022 году девушка узнала о диагнозе отца – онкология. Несмотря на страх и опасность отправилась в Крым, чтобы ухаживать за папой после тяжелой операции. Ее пытались отказать и предупреждали об опасности.

Маршрут пролегал через Румынию, Болгарию, Турцию и Грузию. Родители ждали Ление в Симферополе 4 декабря 2022 года, однако в семью девушка так и не попала. Лишь к вечеру Ление Умерова смогла связаться с родителями. То, что она рассказала, шокировало всю семью.

В то время она уже находилась под стражей в изоляторе временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства во Владикавказе. Конечно, понимая, что она в 2014 году уехала из Крыма и не получила российский паспорт, россияне понимали ее гражданскую позицию.

Ление отвезли в местный отдел полиции, где допрашивали до половины ночи. Когда не нашли повода задержать, прибегли к коварной схеме. Так, ее посадили в такси, что поехало в гостиницу, а утром они должны были продолжить беседу.

Но в гостиницу Ление так и не добралась, уже на полпути такси остановил так называемый патруль полиции.

Их остановил наряд полиции и выписал протокол. В тот же день в четыре часа ночи состоялся суд, который поместил ее в изолятор содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. На заседании не было адвокатов. Через три месяца пребывания в изоляторе Ление таки освободили. Но только девушка переступила порог изолятора – ее снова задержали, набросив на голову мешок, посадили в автомобиль и отвезли в другую часть города, где прямо посреди ночи выбросили на улицу.

Когда Ление отчаянно пыталась разобраться где она и найти хоть какую-нибудь помощь – ее еще раз задерживает наряд полиции. Правоохранительные органы РФ находили новейшие обвинения. Еще два месяца они получали ее раз за разом по 15 суток. Пока брат Азиз не узнал, что Ление перевели в СИЗО в Москве.

Сейчас идет стадия досудебного расследования, они просто продлевают ей срок содержания под стражей каждые 3-4 месяца.

В свои 16 лет крымская татарка Ление Умерова отказалась брать российский паспорт и покинула родной, украинский. Сейчас в России ей пытаются состряпать обвинения в шпионаже. Верим, что судьбой заключенной крымской татарки заинтересуется международное сообщество и в конце концов Ление будет на свободе и с семьей в родном украинском Крыму.