В Москве задержали 1700 человек, вышедших на протесты против войны в Украине

В Москве задержали 1700 человек, вышедших на протесты против войны в Украине

По подсчетам МВД, участие в протестах приняли 2500 человек.

В России люди стали выходить на протесты против войны в Украине. Только сегодня таких храбрецов насчитали 2500.

Об этом сообщает ТАСС.

"По данным МВД, в Москве в несогласованной акции приняло участие около 2500 человек, задержано 1700", — говорится в сообщении.

По другим источникам, сегодня в России более 2500 задержанных в 49 городах. 810 в Москве, 383 в Санкт-Петербурге, 280 в Новосибирске.

Ранее в Сети появилось видео, как митингующие пытались отбить задержанных у ОМОНовцев.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.