В Мукачево был атакован завод американской компании: количество пострадавших увеличилось

В Мукачево был атакован завод американской компании / © Национальная полиция Украины

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Мукачево был атакован завод американской компании, специализирующийся на электронике.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

«В Мукачево был атакован завод американской компании, специализирующийся на электронике. До этого россияне атаковали польское предприятие в Виннице, а также мощности азербайджанского Socar. Гражданские объекты. путин как обычная крыса передает сигнал Трампу. Даже не знаю, есть более отвратительная нация на планете, чем русская. Обычные крысы гнилые», — написал он.

Реклама

Количество пострадавших увеличилось

В результате ракетной атаки на Закарпатье пострадали гражданские жители. На месте работают полицейские и прочие профильные службы.

Пока известно о 15 человек, травмированных в результате обстрела. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Самому младшему из травмированных — 22 года, самому старшему — 63.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Telegram.

«21 августа около 4:30 утра враг нанес два ракетных удара по промышленному объекту в Мукачево. После удара произошло возгорание предприятия», — говорится в сообщении.

Реклама

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Мукачевского райуправления полиции и Главного управления Нацполиции в Закарпатской области, криминалисты и взрывотехники.

К ликвидации последствий обстрелов и помощи пострадавшим привлечены спасатели и медики.

В МИД отреагировали на удар по американскому заводу в Мукачево



Россия нанесла ракетный удар по американскому предприятию по производству электроники в Мукачево на Закарпатье. «Полностью гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне или военным. Это не первая атака России на американский бизнес в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других нападений».

Об этом написал глава МИД Украины Андрей Сибига в сети X.

Реклама

«Одна из ракет поразила крупного американского производителя электроники в нашем западном регионе, что привело к серьезным повреждениям и жертвам. Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в нашей стране», — говорится в сообщении Сибиги.

Ракетный удар по американскому заводу по производству электроники в Мукачево / © Facebook Андрея Сибиги

Ракетный удар по американскому заводу по производству электроники в Мукачево / © Facebook Андрея Сибиги

Ракетный удар по американскому заводу по производству электроники в Мукачево / © Facebook Андрея Сибиги

По словам главы МИД, усилия, направленные на то, чтобы заставить Россию прекратить войну, критически важны.

«Мы снова подтверждаем готовность Украины приложить все усилия для приближения мира. Встречи лидеров в двустороннем формате Украина — Россия и трехстороннем формате Украина — США — Россия имеют решающее значение для обеспечения дипломатии», — отметил министр.

«Не менее важна работа по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности со стороны партнеров, включая Соединенные Штаты и европейских союзников. Ночные удары также демонстрируют срочность усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными системами и перехватчиками», — написал Сибига.

Реклама

Напомним, в результате ракетного удара в Мукачево произошел пожар. Жителей призвали плотно закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.