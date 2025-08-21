- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 881
- Время на прочтение
- 3 мин
В Мукачево был атакован завод американской компании: количество пострадавших увеличилось
Пока известно о 15 человек, травмированных в результате обстрела. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
В Мукачево был атакован завод американской компании, специализирующийся на электронике.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
«В Мукачево был атакован завод американской компании, специализирующийся на электронике. До этого россияне атаковали польское предприятие в Виннице, а также мощности азербайджанского Socar. Гражданские объекты. путин как обычная крыса передает сигнал Трампу. Даже не знаю, есть более отвратительная нация на планете, чем русская. Обычные крысы гнилые», — написал он.
Количество пострадавших увеличилось
В результате ракетной атаки на Закарпатье пострадали гражданские жители. На месте работают полицейские и прочие профильные службы.
Пока известно о 15 человек, травмированных в результате обстрела. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Самому младшему из травмированных — 22 года, самому старшему — 63.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Telegram.
«21 августа около 4:30 утра враг нанес два ракетных удара по промышленному объекту в Мукачево. После удара произошло возгорание предприятия», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Мукачевского райуправления полиции и Главного управления Нацполиции в Закарпатской области, криминалисты и взрывотехники.
К ликвидации последствий обстрелов и помощи пострадавшим привлечены спасатели и медики.
В МИД отреагировали на удар по американскому заводу в Мукачево
Россия нанесла ракетный удар по американскому предприятию по производству электроники в Мукачево на Закарпатье. «Полностью гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне или военным. Это не первая атака России на американский бизнес в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других нападений».
Об этом написал глава МИД Украины Андрей Сибига в сети X.
«Одна из ракет поразила крупного американского производителя электроники в нашем западном регионе, что привело к серьезным повреждениям и жертвам. Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в нашей стране», — говорится в сообщении Сибиги.
По словам главы МИД, усилия, направленные на то, чтобы заставить Россию прекратить войну, критически важны.
«Мы снова подтверждаем готовность Украины приложить все усилия для приближения мира. Встречи лидеров в двустороннем формате Украина — Россия и трехстороннем формате Украина — США — Россия имеют решающее значение для обеспечения дипломатии», — отметил министр.
«Не менее важна работа по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности со стороны партнеров, включая Соединенные Штаты и европейских союзников. Ночные удары также демонстрируют срочность усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными системами и перехватчиками», — написал Сибига.
Напомним, в результате ракетного удара в Мукачево произошел пожар. Жителей призвали плотно закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.