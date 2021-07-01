В Мукачево из-за пожара в гостинице сгорело несколько крыш, а сотни зданий остались без света

В Мукачево из-за пожара в гостинице сгорело несколько крыш, а сотни зданий остались без света

Спасатели причиной возгорания называют перегрузки электросети.

Сотня домов без электроснабжения и несколько без крыш — такие последствия пожара в частном отеле на Закарпатье.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Двухэтажное здание занялось накануне вечером в Мукачево. Сначала тушить огонь бросились очевидцы. На отснятых кадрах видно, как в этот момент взрывается газовый баллон и один из мужчин срывается вниз. Пламя тем временем перекинулось на соседние дома.

Когда приехали пожарные горели уже три здания. Потушили пожар за три часа. Обошлось без пострадавших, так в гостинице не было жильцов. Соседи, чьи дома пострадали, обвиняют владельца отеля. Потому что, говорят, он самовольно достраивал помещения вплотную к их дворам, чтобы иметь больше места для солнечных панелей на крыше.

Спасатели причиной возгорания называют перегрузки электросети. "Все что у него там было с крышей — все достройки, все навесы, он солнечными панелями покрывал. Пожарные говорили, что скорее всего это было короткое замыкание из-за панелей", — уверяет свидетель происшествия.

Между тем владелец отеля телефону заверил, что уже год его заведение не работает и вся электрика была выключена.

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