ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
470
Время на прочтение
1 мин

В Мукачево из-за российских обстрелов ухудшилось качество воздуха: есть ли опасность

В результате попадания на предприятии в Мукачево возник большой пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Мукачево.

Атака на Мукачево. / © Закарпатская областная государственная администрация

В Мукачево на Закарпатье после российских обстрелов отдельные показатели качества воздуха превышают предельно допустимые нормы. В результате попадания возник большой пожар.

Об этом сообщил Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава.

Мобильные группы центра проводят оперативный мониторинг состояния атмосферного воздуха и воды.

Чтобы снизить риск для здоровья, рекомендуем:

  • по возможности оставаться дома;

  • плотно закрывать окна и двери;

  • использовать влажные ткани или респираторы для защиты органов дыхания;

  • пить достаточно чистой воды;

  • внимательно следить за официальными сообщениями.

Напомним, на рассвете 21 августа агрессорша Россия атаковала крылатыми ракетами Мукачево в Закарпатье. Два "Калибра" атаковали местный завод с иностранными инвестициями. Речь идет об американском предприятии Flex.

Кроме того, российские "Шахеды" атаковали еще и село на Закарпатье. На территории одного из населенных пунктов Хустского района упал русский дрон. Повреждены хозяйственные помещения, жилые дома, линия электропередач.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie