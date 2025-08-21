В Мукачево из-за российских обстрелов ухудшилось качество воздуха: есть ли опасность

Атака на Мукачево. / © Закарпатская областная государственная администрация

В Мукачево на Закарпатье после российских обстрелов отдельные показатели качества воздуха превышают предельно допустимые нормы. В результате попадания возник большой пожар.

Об этом сообщил Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава.

Мобильные группы центра проводят оперативный мониторинг состояния атмосферного воздуха и воды.

Чтобы снизить риск для здоровья, рекомендуем:

по возможности оставаться дома;

плотно закрывать окна и двери;

использовать влажные ткани или респираторы для защиты органов дыхания;

пить достаточно чистой воды;

внимательно следить за официальными сообщениями.

Напомним, на рассвете 21 августа агрессорша Россия атаковала крылатыми ракетами Мукачево в Закарпатье. Два "Калибра" атаковали местный завод с иностранными инвестициями. Речь идет об американском предприятии Flex.

Кроме того, российские "Шахеды" атаковали еще и село на Закарпатье. На территории одного из населенных пунктов Хустского района упал русский дрон. Повреждены хозяйственные помещения, жилые дома, линия электропередач.