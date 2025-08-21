- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 470
- Время на прочтение
- 1 мин
В Мукачево из-за российских обстрелов ухудшилось качество воздуха: есть ли опасность
В результате попадания на предприятии в Мукачево возник большой пожар.
В Мукачево на Закарпатье после российских обстрелов отдельные показатели качества воздуха превышают предельно допустимые нормы. В результате попадания возник большой пожар.
Об этом сообщил Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава.
Мобильные группы центра проводят оперативный мониторинг состояния атмосферного воздуха и воды.
Чтобы снизить риск для здоровья, рекомендуем:
по возможности оставаться дома;
плотно закрывать окна и двери;
использовать влажные ткани или респираторы для защиты органов дыхания;
пить достаточно чистой воды;
внимательно следить за официальными сообщениями.
Напомним, на рассвете 21 августа агрессорша Россия атаковала крылатыми ракетами Мукачево в Закарпатье. Два "Калибра" атаковали местный завод с иностранными инвестициями. Речь идет об американском предприятии Flex.
Кроме того, российские "Шахеды" атаковали еще и село на Закарпатье. На территории одного из населенных пунктов Хустского района упал русский дрон. Повреждены хозяйственные помещения, жилые дома, линия электропередач.