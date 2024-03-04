В Мукачево люди в камуфляже попытались насильно засунуть мужчину в авто (видео)

Работники Мукачевского ТЦК ситуацию не комментировали.
В Мукачево на Закарпатье люди в военной форме пытались насильно запихнуть мужчины в авто. Вероятно, это были работники ТЦК и СП.
Об этом сообщил журналист, депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола, опубликовавший соответствующее видео.
"В Мукачево, вероятно, работники ТЦК пытались запихнуть мужчины в автобус, а после неудачной попытки пнули его ногой", – говорится в заявлении Глаголы.
Он добавил, что инцидент произошел утром 4 марта по улице Потушняка.
"Ждем официальных комментариев от работников Мукачевского ТЦК", — отметил журналист.
В настоящее время ни Мукачевский районный ТЦК, ни Закарпатский областной ТЦК ситуацию не комментировали.
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Напомним, в феврале в Мукачево избили военного из ТЦК.
К слову, ранее в Офисе омбудсмена Украины заявили, что реагируют на все поступающие жалобы по поводу неправомерных действий работников ТЦК. Однако значительная часть из них оказывается фейком.
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