В Мукачево люди в камуфляже попытались насильно засунуть мужчину в авто (видео)

В Мукачево на Закарпатье люди в военной форме пытались насильно запихнуть мужчины в авто. Вероятно, это были работники ТЦК и СП.

Об этом сообщил журналист, депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола, опубликовавший соответствующее видео.

"В Мукачево, вероятно, работники ТЦК пытались запихнуть мужчины в автобус, а после неудачной попытки пнули его ногой", – говорится в заявлении Глаголы.

Он добавил, что инцидент произошел утром 4 марта по улице Потушняка.

"Ждем официальных комментариев от работников Мукачевского ТЦК", — отметил журналист.

В настоящее время ни Мукачевский районный ТЦК, ни Закарпатский областной ТЦК ситуацию не комментировали.

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В Мукачево, вероятно, работники ТЦК попытались насильно запихнуть мужчину в бус

Напомним, в феврале в Мукачево избили военного из ТЦК.

К слову, ранее в Офисе омбудсмена Украины заявили, что реагируют на все поступающие жалобы по поводу неправомерных действий работников ТЦК. Однако значительная часть из них оказывается фейком.

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