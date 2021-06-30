В Мукачево масштабно горит мотель: пожар тушат почти три десятка пожарных (фото)

В Мукачево масштабно горит мотель: пожар тушат почти три десятка пожарных (фото)

На месте пожара в Мукачево работают спасатели.

В Мукачево Закарпатской области 30 июня загорелся мотель "Водолей". Сейчас продолжается ликвидация возгорания.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Известно, что информация о возгорании поступила к спасателям в 15:40. Им сообщили, что горит мотель "Водолей на улице Графа фон Шенборна. Выяснилось, что центром возгорания стали подсобно-складские помещения.

Сейчас на месте происшествия работает шесть единиц техники и привлечено 26 пожарных.

В 17:10 пожар удалось локализовать. Продолжается его ликвидация. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, ранее в Днепре на улице Харьковской ночью произошел пожар в кафе, расположенном на первом этаже многоэтажки.

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