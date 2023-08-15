В Мукачево мужчина отказался мобилизоваться "из-за личных убеждений": как его наказали

Мукачевец, который умышленно уклонился от службы в ВСУ, теперь проведет 3 года за решеткой.

Прокурор Мукачевской окружной прокуратуры в суде доказал вину местного жителя в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период. Мужчине вынесли наказание в виде 3-х лет заключения.

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.

В судебном заседании прокурор предоставил доказательства того, что мукачевец прошел необходимое медицинское обследование в территориальном центре комплектования и соцподдержки, по результатам которого был признан годным к военной службе. Однако, после получения повестки для отправки в воинскую часть, мужчина подал письменное заявление об отказе от призыва в ряды ВСУ. Он мотивировал это личными причинами и убеждениями, содержание которых не уточнялось.

Обвиняемый изложил собственную версию происшествий перед судом и вину в инкриминируемом ему уголовном правонарушении не признал. Несмотря на это, Мукачевский районный суд принял решение о лишении свободы гражданина. Идет время на апелляционное обжалование приговора.

Напомним, в Волынской области судили призывника, который получил повестку на военную службу, однако отказался от мобилизации. Он заявил, что должен ухаживать за родителями, пока его брат воюет. Мужчину приговорили к испытательному сроку.

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