В Мукачево произошел очередной инцидент между представителем ТЦК и гражданским (видео)

По данному факту проводится проверка и устанавливаются личности и обстоятельства инцидента.
Камеры зафиксировали очередной конфликт между людьми в военной и гражданской форме. Последнего "запихали" в бус и увезли в неизвестном направлении.
Об этом пишет журналист Виталий Глагола.
Закарпатский областной ТЦК проведет проверку
Как сообщили в службе связей с общественностью Закарпатского ОТЦК и СП, зафиксирован инцидент между людьми в военной форме и гражданским у транспортных средств.
"Сообщаем, что по данному факту проводится проверка и выясняются действующие лица и обстоятельства, при которых возник конфликт", — отметили там.
Напомним, военный с фронта посетовал, что его пугаются украинцы.
Читайте также:
- "Оберег от ТЦК": в Украине начали продавать товар, который помогает "убежать от мобилизации"
- В Харьковской области работники ТЦК воровали газовый конденсат из трубопровода во время комендантского часа
- Что выдадут, а что нужно взять самому: в ТЦК опубликовали список необходимых вещей для мобилизованных