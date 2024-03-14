В Мукачево произошел очередной инцидент между представителем ТЦК и гражданским (видео)

По данному факту проводится проверка и устанавливаются личности и обстоятельства инцидента.

Камеры зафиксировали очередной конфликт между людьми в военной и гражданской форме. Последнего "запихали" в бус и увезли в неизвестном направлении.

Об этом пишет журналист Виталий Глагола.

В Мукачево зафиксирован очередной инцидент с ТЦК

Закарпатский областной ТЦК проведет проверку

Как сообщили в службе связей с общественностью Закарпатского ОТЦК и СП, зафиксирован инцидент между людьми в военной форме и гражданским у транспортных средств.

"Сообщаем, что по данному факту проводится проверка и выясняются действующие лица и обстоятельства, при которых возник конфликт", — отметили там.

Напомним, военный с фронта посетовал, что его пугаются украинцы.

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