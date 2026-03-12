- Дата публикации
В Мукачево распустилась «безумная» сакура: когда начнется массовое цветение (фото)
В Мукачево расцвела первая сакура сезона. На дереве на улице Успенской уже появились нежно-розовые цветы.
В Мукачево появились первые признаки предстоящего сезона сакур. На одном из деревьев уже распустились первые нежно-розовые цветы.
Об этом сообщил Мукачевский городской совет.
Первой в городе зацвела так называемая «безумная» сакура, растущая на улице Успенской. Дерево традиционно расцветает «не в сезон» за другие и ежегодно символически открывает сезон сакурового цветения.
Ожидается, что уже через несколько дней ветви полностью покроются розовыми цветами. В то же время основной период цветения в городе еще впереди.
«А уже через несколько недель цвести начнут более трех тысяч сакур, высаженных на улицах города. Ежегодно деревья расцветают в разное время, однако в этом году специалисты прогнозируют более раннее начало цветения», — говорится в статье.
