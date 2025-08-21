ТСН в социальных сетях

Украина
1477
В Мукачево россияне ударили по одному из предприятий города

Российская атака добралась до Закарпатья.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В результате вражеской атаки ночью 21 августа в Мукачево произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы.

Об этом сообщает Мукачевский городской совет в сообщении в соцсетях.

  • Просим сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия в целях безопасности всех нас.

  • Спасибо за понимание и бдительность.

Напомним, что началась массированная атака российских дронов : враг нацелился на Киев.

