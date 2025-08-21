- Дата публикации
В Мукачево россияне ударили по одному из предприятий города
Российская атака добралась до Закарпатья.
В результате вражеской атаки ночью 21 августа в Мукачево произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы.
Об этом сообщает Мукачевский городской совет в сообщении в соцсетях.
Просим сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия в целях безопасности всех нас.
Спасибо за понимание и бдительность.
Напомним, что началась массированная атака российских дронов : враг нацелился на Киев.