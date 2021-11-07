В Мукачево в кафе произошла стрельба: двоих раненых мужчин госпитализировали

В Мукачево в кафе произошла стрельба: двоих раненых мужчин госпитализировали

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В одном из кафе Мукачево в Закарпатье произошла стрельба. С огнестрельными ранениями в больницу госпитализировали двоих мужчин.

Об этом рассказала спикер Нацполиции Закарпатья Анна Дан в комментарии "Суспильному".

В результате стрельбы пострадали мужчины 27 и 28 лет. Один получил огнестрельное ранение в легкие. Состояние его тяжелое, пострадавший находится в реанимации. Второй был ранен в плечо под лопатку. Его состояние – средней степени тяжести.

Мужчины отказались давать показания следователям по ситуации. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, что в Одесской области мужчина устроил стрельбу, потому что жена спрятала выпивку.

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