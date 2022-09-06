В Мукачево водитель грузовика раздавил мужчину и скрылся с места смертельного ДТП: фото

Водитель грузовика сбил пешехода, после этого еще некоторое время находился на месте происшествия, а затем сел в машину и скрылся.

В Мукачево Закарпатской области водитель грузовика совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевший скончался. ДТП произошло на улице Михаила Данканыча.

Об этом сообщили в полиции Закарпатья.

"Вчера, 5 сентября, около 9:00, на линию "102" поступило сообщение от жителя Мукачево о том, что на улице Михаила Данканича лежит мужчина без признаков жизни. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Было установлено, что мужчина, предположительно, умер от травм, полученных в результате ДТП", — говорится в сообщении.

Фото: Национальная полиция Закарпатской области

Полицейские оперативно опросили возможных очевидцев происшествия, а также просмотрели записи ближайших камер видеонаблюдения и установили, что к ДТП причастен водитель автомобиля КАМАЗ.

"Совершая движение задним ходом, мужчина наехал на пешехода, который в это время был позади транспортного средства. После наезда водитель еще некоторое время находился на месте происшествия, а затем сел в машину и покинул место ДТП", — говорится в сообщении.

Уже через несколько часов водителя грузовик установили и разыскали. Им оказался житель села Ключарки Мукачевского района. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Грузовой автомобиль изъяли на штрафплощадку полиции.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Также по делу будет назначен ряд экспертиз для установления всех объективных обстоятельств аварии.

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