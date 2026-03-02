В Мукачево задержали криминального авторитета "Москаля" с арсеналом оружия: детали и фото

Полицейские задержали жителя Закарпатья, который хранил большой арсенал оружия / © Национальная полиция Закарпатской области

Реклама

Дополнено новыми материалами

Правоохранители Закарпатья задержали 52-летнего Андрея Суворина, известного в криминальных кругах как «Москаль». Во время обысков у бывшего помощника нардепа Михаила Ланьо изъяли гранатометы, автоматы и более 1300 патронов.

Об этом сообщили полиция Закарпатской области и журналист, депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола.

Задержание мужчины с арсеналом оружия на Закарпатье

Полицейские задержали 52-летнего жителя села Ключарки Мукачевского района по подозрению в совершении преступления. По версии правоохранителей, мужчина незаконно хранил большой арсенал оружия и специально арендовал для этого гараж.

Реклама

Полицейские провели ряд обысков в доме фигуранта, в арендованных гаражах и в его транспорте.

В результате изъято:

ручной противотанковый гранатомет с выстрелами и пороховыми зарядами,

автоматы АК-74 и АКМС,

пистолет-пулемет Шпагина,

четыре боевые гранаты с запалами,

две винтовки с оптическими прицелами,

два пистолета с магазинами (часть была снаряжена патронами),

14 автоматных магазинов (пять из них снаряжены),

барабанный магазин,

комплектующие к автоматическому оружию,

штык-нож,

шесть глушителей,

шесть ножей (среди них два штыка),

дымовые шашки,

взрывпакеты,

более 1300 патронов различного калибра.

Также правоохранители изъяли автомобиль Audi A6, мотоцикл и квадроцикл, принадлежавшие фигуранту.

Задержание мужчины с арсеналом оружия на Закарпатье (10 фото) © Национальная полиция Закарпатской области © Национальная полиция Закарпатской области © Национальная полиция Закарпатской области © Национальная полиция Закарпатской области © Национальная полиция Закарпатской области © Национальная полиция Закарпатской области © Национальная полиция Закарпатской области © Национальная полиция Закарпатской области © Национальная полиция Закарпатской области © Национальная полиция Закарпатской области

Оружие могли использовать для терактов

«Предупреждена серьезная угроза для жизни и безопасности граждан: арсенал мог быть использован для совершения тяжких преступлений, в том числе терактов или вооруженных нападений», — говорится в заявлении полиции.

Реклама

Подозреваемый задержан и следователи сообщили ему о подозрении в незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Оперативники устанавливают происхождение и цель хранения такого количества огнестрельного оружия. Расследование продолжается.

Кто такой Андрей Суворин?

По информации Глаголы, речь идет об Андрее Суворине по прозвищу «Москаль».

«В Мукачево задержали криминального авторитета Андрея Суворина по прозвищу „Москаль“ — экс-помощника народного депутата Михаила Ланьо», — написал журналист в Сети 2 марта.

По его данным, правоохранители задержали Суворина еще в пятницу, 27 марта. Глагола также сообщил, что во время проведения обысков у Суворина изъяли большой арсенал оружия.

Реклама

Из открытых данных известно, что с 2015 года фигурант был помощником народного депутата Михаила Ланьо.

По словам Глаголы, задержанного связывают с убитым в декабре 1998 года криминальным авторитетом Михаилом Токарем по прозвищу «Геша».

Депутат также заявил, что 2 марта суд должен избрать Суворину меру пресечения.

К слову, в прошлом году Нацполиция ликвидировала каналы сбыта трофейного оружия в трех областях Украины. На Киевщине военный с четырьмя сообщниками наторговали на 800 тыс. грн: изъяты автоматы, гранаты и тысячи патронов. На Житомирщине боец пересылал по почте с фронта противотанковые гранатометы и боеприпасы брату для продажи. На Полтавщине задержали трех рецидивистов, которые организовали сбыт гранат и пистолетов-пулеметов.