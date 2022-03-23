В Мукачевском городском совете во время столкновений задержали 19 человек (фото, видео)

В Мукачевском городском совете во время столкновений задержали 19 человек (фото, видео)

Среди задержанных есть представители местной частной охранной фирмы.

Сегодня, 23 марта, в Мукачевском городском совете возникли стычки, в результате которых правоохранители задержали 19 мужчин.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатья.

По данным полиции, группа агрессивно настроенных мужчин спровоцировали конфликт, в том числе с применением физической силы.

"Злоумышленники не реагировали на требования полицейских немедленно прекратить нарушение публичного порядка, предприняли попытку воспрепятствовать их работе и пытались напасть на работников полиции. Правоохранители приняли необходимые меры и задержали 19 человек, которых уже доставили в районное управление полиции", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о помещении задержанных в изолятор временного содержания.

Следователи квалифицировали такие действия по ч.3 ст.296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Согласно санкции статьи задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.

Как пишет ZAXID.NET со ссылкой на прессслужбу полиции, все задержанные являются жителями Закарпатской области, среди них есть представители местной частной охранной фирмы. Сейчас правоохранители выясняют, что именно спровоцировало конфликт в помещении Мукачевского городского совета.

Тем временем народный депутат Виктор Балога сообщил, что сегодня состоялась сессия Мукачевского городского совета, на которой рассматривался в частности вопрос увольнения с должности секретаря совета – представительницы "Оппозиционной платформы – за жизнь". По словам нардепа, он лично не допустил на заседание представителей фракции ОПЗЖ.

Напомним, в Харьковской области задержали депутата от фракции ОПЗЖ, который готовился к захвату государственной власти.