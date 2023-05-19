В МВД анонсировали изменения в экзаменах на водительское удостоверение

Цель изменений — исключение фактора влияния экзаменаторов или посторонних на результаты экзаменов, а также расширение инструментов для обжалования результатов.

В Украине планируется изменение условий сдачи теоретических и практических экзаменов для получения водительского удостоверения.

Об этом говорится в сообщении МВД.

"В этом году перед нами стоит задача изменить процедуру сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД. Цель — исключение фактора влияния экзаменаторов или посторонних лиц на результаты экзаменов, а также расширение инструментов для обжалования результатов. Лозунгом этого проекта является "Знаешь — успешно сдаешь". Сдача экзаменов — это то, что хочет общество и то, что мы должны обеспечивать", — отметил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Какие изменения планируются

Целью ГСЦ МВД является:

запись на практический экзамен онлайн — количество визитов может сократиться до одного, поскольку талон предварительной записи можно будет получить через сайт ГСЦ МВД, а не только в терминале в помещении, как это делается сейчас;

обжалование результатов экзаменов можно будет осуществить в течение более длительного периода — он будет составлять 30 дней, а не три, как сейчас;

фиксация сдачи экзаменов расширится, поэтому можно будет услышать и увидеть с разных ракурсов все, что происходило во время экзамена — в классах для теории больше не будет слепых зон, ведь будет по четыре камеры наблюдения, которые обеспечат перекрестную съемку и дополнительно будет фиксироваться и звук в помещении, а в автомобилях категории В для практических экзаменов будет по два регистратора, камера с углом обзора салона на 360°.

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А о порядке самих экзаменов — для людей ничего не меняется. На теории как было 20 вопросов и 20 минут – так и остается. На практике как было выполнение движения по маршруту – так и есть.

"Также упражнения на площадке у сервисного центра МВД на время действия военного положения пока упрощены — есть только движение по маршруту. Все маршруты утверждены нами и военными администрациями и опубликованы на сайте", — объяснил начальник Главного сервисного центра МВД.

Все эти изменения должны состояться до конца 2023 года.

Напомним, во Львовской области мужчина обратился в сервисный центр, чтобы обменять купленные права. В ходе проверки оказалось, что гражданин не получал водительское удостоверение и не учился в автошколе. Объяснить, где получал документ, он не смог.

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