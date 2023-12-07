В Министерстве внутренних дел просят украинцев перед началом движения обязательно проверять автомобиль. В машине могут прятаться животные.

Правоохранители предостерегают, что животные зимой могут греться под капотом теплых машин. Поэтому следует проверять автомобиль перед дорогой.

В МВД показали видео, на котором виден застрявший в авто котёнок.

"Пушистый путешественник проехал под капотом более 200 км. Обнаружили его патрульные полицейские. Они остановили водителя, чтобы привлечь его как свидетеля и услышали мяуканье из-под капота автомобиля. Эта история имеет счастливый конец. Котик получил новый дом, а водитель — нового сожителя в свой дом", — рассказали правоохранители.

В МВД дали важный совет водителям в зимний период: видео

Но финал мог быть совсем другим. Поэтому перед тем, как завести двигатель в МВД, советуют постучать по капоту или открыть его, проверить и нажать на сигнал.

Самые любимые места кошек:

под авто;

под капотом;

под арками колес;

в выхлопной трубе.

Напомним, в энергосистеме Украины возник дефицит электроэнергии в связи с увеличением потребления из-за похолодания. "Укрэнерго" призывает экономить.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.