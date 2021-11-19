В МВД объяснили, могут ли украинские пограничники применять оружие против нелегальных мигрантов

В МВД объяснили, могут ли украинские пограничники применять оружие против нелегальных мигрантов

Глава ведомства отмечал необходимость построения в следующем году границы между Украиной и Россией, а также между Украиной и Беларусью.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский объяснил, могут ли применять пограничники оружие к нелегальным мигрантам.

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Об этом он говорил 19 ноября во время Часа вопросов к правительству в Раде.

"Если мы говорим о противодействии, то... речь не идет о применении оружия, если не будет угрозы для здоровья и жизни пограничников, работников Национальной гвардии, Национальной полиции. Но если такая угроза будет возникать, то бесспорно, согласно закону, предусмотренного в этой ситуации, будут использованы все силы и средства, необходимые для этого", — сказал министр.

Напомним, накануне, 18 ноября, Рада расширила права Государственной пограничной службы по защите границы и разрешила применять личным составом боевой техники и вооружения.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции. Некоторые эксперты и европейские и американские чиновники предполагают, что целью искусственного миграционного кризиса может быть отвлечение внимания от подготовки со стороны России новой атаки против Украины.

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