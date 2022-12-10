В МВД объяснили последние странные заявления Путина: оправдывается перед россиянами

В министерстве внутренних дел объяснили последние заявления российского диктатора Владимира Путина о войне в Украине.

По словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, Путин пытается через свою пропаганду объяснить россиянам, почему так называемая "спецоперация" в Украине настолько затянулась.

Об этом Денисенко сказал 10 декабря в эфире телемарафона.

Накануне Путин заявил, что процесс урегулирования войны с Украиной будет "непростым и потребует определенного времени". В МВД объяснили такую риторику российского диктатора.

"Это конкретное заявление Путина нужно смотреть сугубо в контексте его предыдущих слов о том, что "война будет долгой". Как только он это сказал, сразу начался шквал критики в комментариях к новостям об этом. Ровно на второй день Песков был вынужден завуалировать это и заявил, что "война очень скоро завершится, если этого захочет Зеленский", – рассказывает Денисенко.

Советник министра внутренних дел предполагает, что таким образом власти Кремля пытаются объяснить своему народу, почему так называемая "спецоперация" продолжается уже гораздо дольше, чем "три дня".

"Сейчас они решили расширить список тех, кто "ответственен" за затягивание войны и начали говорить о Франции и Германии, а завтра у них может быть и весь мир. Потому что, с их точки зрения, они воюют "не против Украины", а против "коллективного Запада", — подытожил Денисенко.

Напомним, 7 декабря российский президент Владимир Путин заявил, что так называемая "спецоперация", а фактически широкомасштабная война против Украины может затянуться на длительный срок.

Уже через день глава Кремля признался, что Россия на самом деле планировала начать "спецоперацию" в Украине раньше, но рассчитывала договориться в рамках "Минская-2".

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил главе Кремля Путину на его заявление и заверил, что России придется научиться уважать международное право, хотя она этому или нет.

В Институте изучения войны считают, что российский президент Владимир Путин использует призывы к переговорному процессу, чтобы изолировать Украину от поддержки западных партнеров.

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