В МВД открыли "горячую линию" для сообщений о травле и нарушении прав в Нацгвардии

В МВД открыли "горячую линию" для сообщений о травле и нарушении прав в Нацгвардии

Обращаться предлагают как самим военнослужащим, так и родителям солдат-срочников.

После недавней трагедии в подразделении Национальной гвардии в Днепре, где солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял пять человек, якобы из-за причиненных ему обид, в МВД ввели специальную “горячую линию” для сообщений о травле и нарушении прав во время прохождения службы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заверил, что никакой случай грубых внеуставных отношений не оставаться без правовой оценки и соответствующего наказания.

Для этого в ведомстве была создана специальная "горячая линия", на которую военнослужащие Нацгвардии могут сообщать о нарушении их прав во время прохождения службы. Сюда же могут обращаться родители военнослужащих, в частности солдат-срочников, если у них есть информация о нарушении прав их детей.

“О нарушении прав военнослужащих можно сообщить, позвонив на горячую линию МВД по номеру 15-36. Звонки будут принимать с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00 и в пятницу — с 09:00 до 16:45”, — говорится в сообщении.

Ранее бывший военнослужащий части Нацгвардии, в которой 20-летний срочник Артемий Рябчук расстрелял пять человек, рассказал о давлении и "особых методах воспитания".

Напомним, солдата срочной службы Артемия Рябчука его знакомые характеризуют как неконфликтного человека.

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