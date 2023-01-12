В МВД ответили, сколько лет нужно для полного разминирования территории Украины

В настоящее время разминирование происходит темпами 40 гектаров в день.

Чтобы полностью разминировать территорию Украины, может понадобиться более пяти лет. Разминирование одного деоккупированного населенного пункта длится от одного до трех лет. При наличии рек или лесополос это время увеличивается.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

По его словам, более 30% территории Украины на сегодняшний день загрязнены взрывоопасными предметами. По международным показателям это самый высокий уровень со времен Второй мировой войны.

Украина сотрудничает с международными партнерами по получению техники, необходимой для разминирования. Монастырский добавил, что каждую неделю есть потери среди спасателей, участвующих в разминировании.

Напомним, в Харьковской области во время разминирования из-за детонации боеприпаса погиб 42-летний начальник группы пиротехнических работ. Еще один сапёр ранен.

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