В МВД показали первые кадры после циничного удара российских войск по Харькову – видео

В пятницу, 6 октября, российские войска обстреляли Харьков. Появились кадры из бодикамер стражей порядка, которые первыми прибыли на место удара.

Видео обнародовало МВД.

Полицейские оперативно приступили к ликвидации последствий атаки и спасения людей. На видео слышно, как им сообщают, что под завалами находится ребенок.

В МВД показали первые кадры после вражеского удара по Харькову

Что известно об атаке

Утром 6 октября Харьков очутился под ударом врага. Город обстреляли "Искандерами". В результате атаки оккупантов количество пострадавших возросло до девяти, среди которых 11-месячный ребенок.

Следует заметить, что воздушная тревога была объявлена уже после ударов. В Воздушных силах ВСУ объяснили, что по Харькову враг применил ракету пока неустановленного типа, летевшего по баллистической траектории, поэтому ее было очень сложно своевременно обнаружить.

К сожалению, из-под завалов достали тела двух погибших – 10-летнего мальчика и его 68-летней бабушки.

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