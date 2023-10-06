В МВД показали первые кадры после циничного удара российских войск по Харькову – видео

Невинными жертвами российских террористов остаются гражданские.
В пятницу, 6 октября, российские войска обстреляли Харьков. Появились кадры из бодикамер стражей порядка, которые первыми прибыли на место удара.
Видео обнародовало МВД.
Полицейские оперативно приступили к ликвидации последствий атаки и спасения людей. На видео слышно, как им сообщают, что под завалами находится ребенок.
Что известно об атаке
Утром 6 октября Харьков очутился под ударом врага. Город обстреляли "Искандерами". В результате атаки оккупантов количество пострадавших возросло до девяти, среди которых 11-месячный ребенок.
Следует заметить, что воздушная тревога была объявлена уже после ударов. В Воздушных силах ВСУ объяснили, что по Харькову враг применил ракету пока неустановленного типа, летевшего по баллистической траектории, поэтому ее было очень сложно своевременно обнаружить.
К сожалению, из-под завалов достали тела двух погибших – 10-летнего мальчика и его 68-летней бабушки.
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