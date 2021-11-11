В МВД предупредили жителей приграничных районов о потенциальном проникновении мигрантов в Украину

В МВД предупредили жителей приграничных районов о потенциальном проникновении мигрантов в Украину

Украинские спецслужбы и структуры МВД уже приведены в повышенную боевую готовность.

Украинцев в связи с миграционным кризисом, возникшим на границах Беларуси с Польшей и Литвой, предупредили о возможных проникновениях отдельных групп нелегальных мигрантов. Нацполиция просит сообщать о возможном появлении незнакомых лиц в приграничных районах.

Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире "Украина 24".

"Нацполиция активно общается с населением, предупреждая о возможных проникновениях отдельных групп нелегальных мигрантов. НПУ обращается с просьбой информировать правоохранительные органы о возможном появлении незнакомых лиц в приграничных районах", — отметил замминистра.

По его словам, украинские спецслужбы и структуры МВД в связи с увеличением числа мигрантов на границах соседних стран уже приведены в повышенную боевую готовность. В то же время, он допустил возможность эскалации в любой момент.

"Мы получаем своевременно информацию от всех наших спецслужб, которые сегодня утверждают, что на территории Беларуси находится около 5 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Мы реагируем на все эти возможные угрозы путем усиления наших сил и средств, которые находятся в непосредственной близости к государственному. границы Украины", — сказал Енин, добавив, что Украина контактирует по данному вопросу с Польшей.

Напомним, в МВД рассказали, как Украина готовится к возможному штурму границы с Беларусью.

Также первый заместитель главы МВД Евгений Енин заявил, что уже сейчас наблюдается увеличение потоков мигрантов в приграничные регионы Украины. Так, на участке белорусско-украинской границы недавно задержали двух незаконных мигрантов из Кубы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости мира: на границе Беларуси с европейскими государствами накапливаются мигранты

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку