В ВМС раскрыли, какие задачи будет выполнять новый Корпус морской пехоты: все детали

Сегодня украинские подразделения морской пехоты фактически добились размеров корпуса, поэтому теперь остается лишь объединить их в единый "организм".

В Украине создадут Корпус морской пехоты. В ВМС объяснили, какое оружие у него будет и какие задачи он будет выполнять.

Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

"Создание Корпуса Украины — это требование сегодняшнего дня. Мы — морское государство, у нас очень протяженная береговая полоса — более 2700 километров, из них 1700 километров морской границы. Все наше побережье — вместе с реками, лиманами, заливами, портами — нуждается в защите. И задача по обеспечению безопасности или высвобождению этих территорий возлагается именно на морскую пехоту", — объяснил Неижпапа.

По его словам, сегодня ситуация диктует Украине требование сформировать мощный "организм", который должен обладать полноценной системой управления, комплектом вооружения и военной техники, соответствующими подразделениями для выполнения этих задач и самостоятельно, и во взаимодействии с другими составляющими обороны.

Вице-адмирал Алексей Неижпапа сообщил, что на вооружении нового Корпуса морской пехоты будет плавающая бронетехника, а средствами доставки этой техники будет корабельный состав ВМС ВС Украины.

По словам командующего ВМС Украины, количество личного состава морской пехоты будет увеличено путем создания новых бригад и других подразделений — артиллерийских, обеспечения, поддержки.

"Все эти планы реализуются уже сейчас, у нас нет времени ждать завершения войны", — добавил вице-адмирал Алексей Неижпапа.

В Украине создадут Корпус морской пехоты: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский 23 мая заявил о создании Корпуса морской пехоты . По его словам, будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием.

Основными задачами Корпуса морской пехоты будут проведение морских и воздушно-морских десантных операций, захват удерживаемых противником плацдармов, ведение наступательного боя на морском побережье, а также оборона важных береговых объектов и участков побережья, в том числе морских баз и портов.

В настоящее время в структуре морской пехоты находятся:

35-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского;

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского;

503-й отдельный батальон морской пехоты;

406-я отдельная артиллерийская бригада имени генерала-хорунжего Алексея Алмазова;

32-й реактивный артиллерийский полк;

140-й отдельный разведывательный батальон.

Также в процессе формирования находятся развернутые 37-я и 38-я бригады морской пехоты.

Сегодня по количеству и полученным возможностям украинские подразделения морской пехоты фактически достигли размеров корпуса, поэтому для формирования КМП остается лишь объединить их в единый "организм".

После этого подразделения морской пехоты получат единое командование, под руководством которого будут проводиться операции на поле боя. Сейчас же для выполнения боевых задач подразделения морской пехоты переходят во временное подчинение другим командованиям на местах.

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