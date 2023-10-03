В МВД рассказали, какое наказание ожидает бежавших от войны за границу

В качестве наказания возможно будет административный штраф по возвращении в Украину.

Для незаконно покинувших Украину будут применять правило так называемой "золотой середины".

Такое мнение высказал глава МВД Украины Игорь Клименко в интервью "Украинской правде".

"Здесь золотую середину надо найти. Не обвинять, что мы никого не пустим, или всех пустим, или тот сядет в тюрьму, тот не сядет. Государство должно выработать общий подход к этой проблеме. Потому что эта проблема в дальнейшем будет социальной — неприятие одной слоем населения тот слой населения, который сбежал прямо от войны", — говорит он.

В частности, в качестве наказания возможно будет административный штраф по возвращении в Украину.

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"Конечно, если они проехали по поддельным документам – это уже уголовная ответственность", — подчеркнул глава МВД.

По его словам, в этом вопросе есть как юридическая сторона, так и моральная.

"Моральная сторона это ощущение справедливости тех парней, которые сидят в окопах, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и тех, кто уже 19 месяцев находится за границей, ну кто меньше, кто позже уехал. Мы сейчас дискутируем по юридическим нормам, имеющим эту справедливость и юридически и морально свести к одному", — добавил он.

Отметим, военнообязанных граждан Украины, которые незаконно пересекли границу во время действия военного положения, ждет ответственность.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк пообещал, что граждане Украины, скрывающиеся от войны за границей, столкнутся с "юридическими проблемами" по возвращении домой.

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