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В Минобороны рассказали о "невидимом фронте Украины", и это не "конотопские ведьмы"

В Минобороны рассказали о "невидимом фронте Украины", и это не "конотопские ведьмы"

Это очень мощный вклад в безопасность страны / Фото: ТСН.ua

Многие военные женщины защищают Украину.

С началом 2025 года количество женщин, служащих в Вооруженных силах Украины, достигло 70 000, среди которых более 5 500 находятся на передовой.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Женщины имеют равные права с мужчинами на занятие должностей и карьерный рост, а также дополнительные социальные гарантии. Минобороны продолжает внедрять политику гендерного равенства и улучшать медицинское обеспечение военнослужащих", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что кто-нибудь может пойти служить из женщин.

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