В МВД рассказали, скольких коллаборантов поймали за сутки и сколько преступлений армии РФ задокументировали

По каждому сообщению о преступлении проводится проверка, говорят в Министерстве внутренних дел.

За сутки полицейские разоблачили в Украине 23 коллаборанта и задокументировали 11 военных преступлений российской армии.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"За минувшие сутки во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 23 человека, которые подозреваются в причастности к не предусмотренным законом военизированным или вооруженным формированиям и сотрудничают с российскими оккупационными войсками", — говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские зафиксировали пять фактов разрушений и уничтожения жилья. Всего за сутки зафиксировано 11 военных преступлений российской армии, совершенных на территории Украины.

В полиции объяснили, что по каждому сообщению о преступлении проводится проверка для полного и объективного документирования преступлений оккупантов.

Ведомости внесены в ЕРДР с правовой квалификацией по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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