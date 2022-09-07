В МВД рассказали, скольких коллаборантов поймали за сутки и сколько преступлений армии РФ задокументировали

По каждому сообщению о преступлении проводится проверка, говорят в Министерстве внутренних дел.
За сутки полицейские разоблачили в Украине 23 коллаборанта и задокументировали 11 военных преступлений российской армии.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
"За минувшие сутки во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 23 человека, которые подозреваются в причастности к не предусмотренным законом военизированным или вооруженным формированиям и сотрудничают с российскими оккупационными войсками", — говорится в сообщении.
Кроме того, полицейские зафиксировали пять фактов разрушений и уничтожения жилья. Всего за сутки зафиксировано 11 военных преступлений российской армии, совершенных на территории Украины.
В полиции объяснили, что по каждому сообщению о преступлении проводится проверка для полного и объективного документирования преступлений оккупантов.
Ведомости внесены в ЕРДР с правовой квалификацией по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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