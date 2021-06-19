В МВД рассказали, сколько украинцев воспользовались безвизом от начала его действия

Украина оборудует современные пункты пропуска и вводит общий контроль для сокращения времени пересечения границы.

Безвизом от начала его действия воспользовались более 50 млн украинцев.

Об этом сообщили в МВД.

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Также в МВД отметили, что в Украине вводят европейские стандарты управления границами, что поможет ускорить их пересечение. Это означает, что Украина оборудует современные пункты пропуска и вводит общий контроль для сокращения времени. Также пограничники совместно со своими коллегами патрулируют на границах со странами Европейского союза.

"В течение 2020 дополнительно оборудовано 128 рабочих мест с функцией биометрического контроля в железнодорожных пунктах пропуска. Все международные и межгосударственные пункты пропуска подключены к базам данных Интерпола, что позволяет осуществлять проверку в режиме реального времени", — говорится в сообщении.

Напомним, Украина улучшила показатели в рейтинге паспортов мира.

Также Кулеба назвал европейские страны, которые откроются этим летом для украинцев.

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