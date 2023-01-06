В МВД рассказали, зачем Путину "рождественское перемирие": есть две теории

По словам Денисенко, президенту страны-агрессорки Путину нужно это "перемирие", чтобы перебить в РФ картинку с Макеевкой. Есть вероятность провокаций врага в Киево-Печерской Лавре.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко написал в своем Фейсбуке.

Он убежден, что запрос Путина о "перемирии на Рождество" это, вероятно, попытка внутри России перебить картинку с Макеевкой, которая начала выходить из-под контроля.

"Дело в том, что традиционная тактика россиян: после громких поражений засыпать эфир тысячами никчемных переговоров сработала. Более того, должны озвучить имена виновных и уже сейчас ясно, что это будут стрелочники вместо генералов", — считает Денисенко.

Советник главы МВД также предполагает, что в России готовят провокации в Лавре.

"Одним словом, ничего нового. Все как всегда примитивно", — добавил Денисенко.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны считают, что заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что на православное Рождество Вооруженные силы РФ будут придерживаться режима прекращения огня, может быть информационной операцией. Ее цель – причинить вред репутации Украины.

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