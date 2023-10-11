В МВД сообщили, что около 400 полицейских подозреваются в государственной измене

Правоохранительные органы заочно объявили о подозрении в государственной измене около 400 полицейским, которые остались на оккупированных территориях и стали сотрудничать с захватчиками.

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Об этом в интервью сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Около 400 работников полиции, оставшихся на оккупированных территориях и после того стали работать на врага в правоохранительных квазиобразованиях, заочно сообщено о подозрении в государственной измене. Цифра вроде бы велика, но от общего количества полицейских это меньше 0,4%", — сказал он. .

Он заявил, что в настоящее время проверяется информация о еще 400 полицейских, которые остались на оккупированных территориях. Отрабатывается вероятная причастность к работе на российских окупантов.

Выговский заявил, что все, кто отказался покинуть оккупированную территорию, уволены с работы.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта по оккупационному "управлению МВД РФ в Херсонской области", действующему на временно захваченной части региона.

Кроме того, мы ранее информировали, что СБУ разоблачила агента РФ, который выдавал себя спасателем, чтобы корректировать удары по Одессе.

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