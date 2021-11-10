В МВД сообщили "хорошую новость" для украинцев, купивших фейковый COVID-сертификат

Для людей, купивших COVID-сертификат, но не воспользовавшихся им, будет действовать "амнистия".

Двум врачам в Украине, которые подделывали COVID-сертификатов, суд вынес приговоры — один врач приговорен к 2 годам лишения свободы с испытанием сроком, другой - оштрафован и временно лишен права заниматься меддеятельностью. Наказаны и те, кто покупал такие документы.

Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин в Facebook.

По его данным, с начала года начато почти 1200 уголовных производств из-за подделки результатов ПЦР-тестов, COVID – сертификатов.

"Уже есть два обвинительных приговора в отношении врачей. Например, один врач оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок. Во Франковске врач приговорен к двум годам лишения свободы с испытанием с испытательным сроком на один год", — написал он.

Кроме того, уже вынесено 60 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных COVID-сертификатов, в основном, во время пересечения границы. Пока нарушители отделались штрафами.

"А теперь, относительно ситуации в целом. Уже вторые сутки более 800 смертей от COVID-19. Вроде бы все понятно – сделай прививку и спаси жизнь. Тем не менее, дельцы и даже врачи становятся пособниками коронавируса, подторговывая поддельными сертификатами и ПЦР-тестами, вместо того, чтобы разъяснять людям необходимость и важность прививок", — добавил Енин.

Он добавил, что для тех, кто купил сертификат и хочет вакцинироваться, продолжается "подготовка к уголовному проступку".

"Есть хорошая новость. Подготовка к уголовному проступку, в частности только заказ сертификата, но без его использования, не влечет уголовной ответственности. Это своего рода уголовная амнистия, о которой можно прочитать в статье 14 УКУ", — подытожил Енин.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Новости Днепра: правоохранители задержали врача, организовавшего торговлю COVID-сертификатами

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку