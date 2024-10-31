В МВД сообщили, когда у "Дії" появится разрешение на оружие

В приложении "Дія" до конца января 2025 начнет отображаться разрешение на оружие.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

Чиновник отметил, что за год работы Единого реестра оружия полиция получила более 483 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов. В настоящее время правоохранители приняли более 469 тысяч решений о предоставлении таких разрешений.

"В целом на учете в Национальной полиции Украины в настоящее время состоит более 1 400 000 единиц оружия. Более 750 000 или более 50% единиц оружия, которое учитывается Национальной полицией, внесено в Единый реестр оружия", — подчеркнул заместитель Министра внутренних дел.

По словам Тимченко, запуск Единого реестра оружия на 100% состоится тогда, когда последнее бумажное разрешение-книжечка будет переведено в электронный вид – в июне 2026 года.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщало, что в Минобороны объяснили, как получить отсрочку из-за "Резерв+"

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