"Активно записываются": в МВД сообщили, сколько добровольцев подали заявки в "Гвардию наступления"

Украинцы активно записываются в новое подразделение МВД, состоящее из 8 бригад нацполиции, пограничников и национальной гвардии.

В "Гвардию наступления" поступило уже 27 тыс. обращений, из которых более 15 тыс. заявок на поступление.

Об этом пресс-секретарь МВД Марьяна Рева заявила во время телемарафона.

"За чуть больше недели активной кампании мы отмечаем большую активность людей к этой теме. В общей сложности мы получили на сегодня более 27 тыс. обращений. В эту цифру входят и консультации, которые предоставляют работники в ЦНАПах, а также через горячую линию, их зафиксировано больше 12 тыс.", — отметила Рева.

По словам спикера, присоединиться к "Гвардии наступления" намерены более 15 тыс.

"Люди активно записываются, перед этим они активно расспрашивают у наших консультантов об условиях, о том, что их ожидает", — добавила Марьяна Рева.

Более 800 человек уже обследовали военные врачи.

Формирование 8 бригад, в которые продолжается отбор, будут проводить до 1 апреля, однако затем будут формироваться следующие штурмовые бригады.

"Формирование восьми бригад, которые мы активно коммуникируем, будет проводиться до 1 апреля. Однако мы видим, что есть большая заинтересованность со стороны добровольцев, и можем уже спрогнозировать, что будет формирование дальнейших штурмовых бригад. Конечно, этот резерв лиц, которые пока не пройдут в эти бригады, обязательно будут приглашены на отбор в следующие бригады", — отметила она.

Добавим, что Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 дней: с 19 февраля по 18 мая.

Ранее ТСН.ua давал объяснения по плановой мобилизации в Украине и добровольческих бригад "Гвардии наступления". Прежде всего, отбор осуществляется ради формирования резервов, штурмовых подразделений и обеспечения возможности ротации бойцов ВСУ для выполнения задач.

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