В МВД украинцев предупреждают о возможных перебоях в выдаче водительских прав

Восстановление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через 2 дня.

В сервисных центрах МВД в связи с перебоями в поставках бланков возможно временное прекращение предоставления административных услуг по выдаче водительского удостоверения.

Об этом во вторник, 8 июня, говорится на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

"В связи с перебоями в поставках бланочной продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения", — говорится в сообщении.

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По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" восстановление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через 2 дня.

Между тем изменились правила учебного управления в Украине. На сегодня в соответствии с п.п.24.5 ПДД учебная езда на дорогах разрешается только в присутствии специалиста по подготовке водителей.

Кроме того, внутренне перемещенным лицам без прописки на контролируемой Украиной территории позволили получать водительское удостоверение и регистрировать транспортные средства.

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