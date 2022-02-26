В МВД Украины призвали граждан дезориентировать российских оккупантов: как это делать

Украинцы просят снимать таблички названий городов.
В Министерстве внутренних дел призвали украинцев помогать ВСУ и дезориентировать оккупантов.
С такой просьбой к украинцам обратился советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Чтобы озадачить и дезориентировать врага, которые незаконно передвигаются по дорогам Украины, призываем граждан к следующей инициативе — поснимать таблички с номерами и названиями улиц/городов/сел в своих регионах.
"Сделаем все возможное для скорейшего очищения Украины от российского оккупанта.
Просим максимальное распространение!", — сказал Геращенко.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира
- Украина закрыла небо для полетов
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР"
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР"
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение