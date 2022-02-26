В МВД Украины призвали граждан дезориентировать российских оккупантов: как это делать

В МВД Украины призвали граждан дезориентировать российских оккупантов: как это делать

Украинцы просят снимать таблички названий городов.

В Министерстве внутренних дел призвали украинцев помогать ВСУ и дезориентировать оккупантов.

С такой просьбой к украинцам обратился советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Чтобы озадачить и дезориентировать врага, которые незаконно передвигаются по дорогам Украины, призываем граждан к следующей инициативе — поснимать таблички с номерами и названиями улиц/городов/сел в своих регионах.

"Сделаем все возможное для скорейшего очищения Украины от российского оккупанта.

Просим максимальное распространение!", — сказал Геращенко.

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