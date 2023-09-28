Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В МВД заявили о постоянной нехватке кадров: какую работу предлагают

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
119
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В МВД заявили о постоянной нехватке кадров: какую работу предлагают

Игорь Клименко. / Фото: МВД

Прежде всего, Украине нужны саперы.

В системе МВД идет постоянный набор, ведь украинские военные и полицейские находятся на войне.

Об этом Министр внутренних дел Украины заявил в интервью телеканалу Рада во всеукраинском телемарафоне "Единые новости".

“Прежде всего нужны саперы. В планах набрать около 1000 человек в течение следующего года. Провести обучение, вооружить соответствующей техникой. Также происходит набор в сервисные центры. Кроме того, продолжается набор в подразделения Государственной миграционной службы», — сказал Клименко.

В системе МВД есть постоянные вакансии в патрульной полиции и других службах, например, необходимые юристы, следователи. Люди переходят в другие подразделения, особенно в военные, ведь большое количество воюет это тысячи людей.

Кроме того, Игорь Клименко сообщил, что в дальнейшем необходимо будет больше специалистов в полицию и ГСЧС в Донецком, Николаевском, Херсонском регионах.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
119
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация