В МВД заявили о постоянной нехватке кадров: какую работу предлагают

В системе МВД идет постоянный набор, ведь украинские военные и полицейские находятся на войне.

Об этом Министр внутренних дел Украины заявил в интервью телеканалу Рада во всеукраинском телемарафоне "Единые новости".

“Прежде всего нужны саперы. В планах набрать около 1000 человек в течение следующего года. Провести обучение, вооружить соответствующей техникой. Также происходит набор в сервисные центры. Кроме того, продолжается набор в подразделения Государственной миграционной службы», — сказал Клименко.

В системе МВД есть постоянные вакансии в патрульной полиции и других службах, например, необходимые юристы, следователи. Люди переходят в другие подразделения, особенно в военные, ведь большое количество воюет это тысячи людей.

Кроме того, Игорь Клименко сообщил, что в дальнейшем необходимо будет больше специалистов в полицию и ГСЧС в Донецком, Николаевском, Херсонском регионах.

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