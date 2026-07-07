В МВФ дали неожиданный прогноз по экономике Украины: что изменится в ближайшие годы

Как изменится экономика Украины в ближайшие годы / © ТСН.ua

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Пять европейских экономик будут расти вдвое быстрее еврозоны. Об этом свидетельствуют среднесрочные прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) к 2031 году. Среди наиболее быстро развивающихся экономик есть и Украина.

Об этом пишет Euronews.

Украина вошла в топ-3 экономики, которые будут развиваться быстрее всего до 2031 года

В рейтинге-прогнозе от МВФ по самым быстро развивающимся экономикам до 2031 года Украина заняла третье место. В период, когда большие экономики переживают стагнацию, маленькие страны станут драйверами роста.

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Согласно последнему отчету МВФ World Economic Outlook, еврозона вступает в период длительного экономического замедления. В период с 2027 по 2031 год ее экономика будет расширяться в среднем всего на 1,2% в год. Пиковым должен стать 2028 с показателем 1,4%.

Несколько лучшую динамику продемонстрирует Европейский Союз в целом — 1,4% в год. Главными тормозами европейских лидеров являются высокий государственный долг, старение населения, низкая производительность труда, последствия энергетического кризиса и геополитическая нестабильность.

На глобальном фоне эти цифры выглядят скромно: мировая экономика за этот же период должна расти в среднем на 3,2% в год, развивающиеся страны Азии — на 4,6%, Индия — на 6,5%, а Африка к югу от Сахары — на 4,6%.

На 5-м месте европейских лидеров по темпам роста МВФ видит Молдову. МВФ прогнозирует Молдове среднегодовой рост на уровне 3,5% в 2027-2031 годах. Сейчас страна восстанавливается после ряда тяжелых потрясений: войны на границе, энергетического давления и засухи. Главный источник восстановления — финансовая поддержка Брюсселя после получения статуса кандидата в 2022 году и старта переговоров о вступлении в ЕС в 2024 году.

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На четвертом месте по ожидаемым темпам роста экономики оказалась Сербия. Сербия опережает Молдову со средним показателем роста 3,52% в год, причем пик развития ожидается ближе к 2030-2031 годам. Ближайшим ориентиром для страны является проведение всемирной выставки Expo 2027 в Белграде.

Это событие спровоцировало масштабный бум в строительстве и инфраструктуре. Экономику также подпитывают экспорт, мощные китайские инвестиции в добычу меди и государственные инвестиции.

Украина оказалась на третьем месте по прогнозируемому росту экономики к 2031 году. Для Украины МВФ закладывает среднегодовой рост на уровне 3,8%, а наиболее успешным прогнозируется 2028 год с показателем около 4,2%.

Этот прогноз полностью базируется на сценарии послевоенного восстановления. Базовый вариант МВФ предполагает, что горячая фаза войны завершится и начнется масштабное восстановление, которое привлечет волну капитальных инвестиций — потребности в восстановлении уже приближаются к 600 миллиардам долларов по оценке Всемирного банка.

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Если этот сценарий не сбудется, ситуация существенно ухудшится. Негативный вариант МВФ в условиях длительных боевых действий предполагает рост украинской экономики всего на 1% в 2027 году.

«Перспективы остаются чрезвычайно неопределенными, поскольку война продолжает наносить большой удар населению и экономике», — говорится в последней оценке Фонда.

© МВФ

На втором месте оказалось Косово. Косово будет оставаться одной из наиболее динамичных экономик Европы с показателем роста, который приближается к 4%. Экономику поддерживают высокое потребление домохозяйств, государственные инвестиции, финансовая помощь диаспоры из Германии и Швейцарии.

На первое место по темпу роста экономики к 2031 году МВФ ставит Мальту. Мальта возглавляет список МВФ среди европейских стран с прогнозом роста почти на 4% в год. Последнее десятилетие островное государство демонстрировало стремительный подъем на 7% каждый год благодаря туризму, онлайн-геймингу, а также финансовым и профессиональным услугам.

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Состояние экономики Украины сейчас

Напомним, сейчас в Украине насчитывается около 10,5 млн пенсионеров — это фактически треть населения страны, которое из-за войны, пандемии и стремительного падения рождаемости сократилось до 30–33 миллионов человек.

Количество официально трудоустроенных людей, чьи налоги финансируют солидарную пенсионную систему, примерно равно количеству пенсионеров. Из-за мобилизации и массового выезда молодежи и трудоспособных граждан за границу риск дефицита Пенсионного фонда и потери выплат постоянно растет, превращая Украину в страну пожилых людей.

Для спасения системы эксперты прогнозируют неизбежное повышение пенсионного возраста до 65–67 лет, так что украинцам придется работать «почти до последнего». В долгосрочной перспективе для поддержки экономики Украине также придется привлекать иностранных трудовых мигрантов и повышать зарплаты, чтобы удержать граждан от выезда.

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