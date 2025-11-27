В Мюнхен и Берлин без лишних остановок: как украинцы смогут проще ездить за границу

Поезд «Укрзализныци»

В декабре 2025 года "Укрзализныця" запускает масштабное обновление графика движения на 2025-2026 годы и существенно упрощает международные путешествия для украинцев.

Главные нововведения касаются введения новых внутренних и международных маршрутов, синхронизацию украинских поездов с рейсами в несколько европейских городов. В то же время в декабре пограничный и таможенный контроль будут проводить прямо в вагонах без длительных остановок на границе.

Что стоит знать украинцам о нововведениях — читайте в материале ТСН.ua.

В декабре украинцам станет проще путешествовать за границу

«Укрзализныця» с декабря 2025 года синхронизирует украинские рейсы с поездами в Германию.

Количество трансграничных поездов между Польшей и Германией увеличится на 54% (вместо 11 ежедневно будет курсировать 17).

Ключевые пересадки на немецкие и чешские направления:

Перемышль:

Киев — Перемышль (№51К): Прибытие в 05:00, идеальная пересадка на поезд EC134 Via Regia до Лейпцига (отправление 07:12).

Харьков — Перемышль (№63/64): Прибытие в 16:59, пересадка на ночной поезд EN417 Carpatia до Праги и Мюнхена (отправление 17:51).

Запорожье — Перемышль (№31/32): Прибытие в 08:18, пересадка на поезд EC58 Galicja в Берлин (отправление 09:09).

Пересадки в Хелме:

Днепр — Хелм (№119/120): Удобные пересадки в Холме и Варшаве Центральной на поезд Варшава — Берлин — Свиноуйсьце, который прибывает в Берлин в 06:00.

Также в Берлин можно доехать и ночными поездами EC430 и EC440, которые отправляются соответственно в Перемышль и Хелм.

Поезд «Укрзализныци» / © Укрзализныця

Все пересадки синхронизированы и в обратном направлении, обеспечивая комфортное возвращение в Украину.

Ранее польский железнодорожный перевозчик «PKP Intercity» анонсировал запуск нового международного ночного поезда EN Carpatia. Начиная с 14 декабря, этот маршрут будет соединять пограничный Перемышль с ключевыми европейскими городами и столицами, такими как Мюнхен, Вена, Братислава и Будапешт.

Новый международный ночной поезд EN Carpatia (отправление из Перемышля в 17:51) хорошо синхронизирован с рейсами «Укрзализныци» из Львова и Киева, что позволяет украинским пассажирам избежать длительных ожиданий и ночного пребывания в Польше.

На станции Богумин (Чехия) часть вагонов будет отцепляться, направляясь в Братиславу и Будапешт. Основная часть поезда продолжит движение через Вену, Линц и Зальцбург, прибывая в Мюнхен на следующий день в 10:24. Общее время в пути в Мюнхен составит около 16,5 часов.

Обратный рейс из Мюнхена отправляется в 18:45 и прибывает в Перемышль в 10:10. Таким образом, выехав утром из Украины, уже на следующее утро можно добраться до Вены, Будапешта или Мюнхена.

Минимальная стоимость билета составляет 57 евро (примерно 2750 грн). Бронирование на рейсы EuroNight является обязательным.

Перенос пограничного и таможенного контроля в вагоны

Для повышения удобства международных путешествий для украинцев, Кабинет Министров Украины принял решение о переносе пограничного и таможенного контроля непосредственно в вагоны поездов. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, это позволит полностью избежать длительных остановок на границе.

«Делаем международные путешествия для украинцев более удобными. Сегодня приняли решение, которое позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда — без длительных остановок на границе и без лишнего стресса для пассажиров», — отметила Свириденко.

Сейчас такой формат уже действует на некоторых маршрутах «Интерсити+» в Польшу. Правительство планирует постепенно распространить эту практику на спальные вагоны ночных международных поездов.

Новый режим заработает в поездах:

Киев — Перемышль;

Киев — Хелм.

Ожидается, что ускоренный контроль в движении начнет действовать уже с января 2026 года, а после этого планируется масштабирование на другие поезда этих направлений.

В декабре «Укрзализныця» запускает новые маршруты

«Укрзализныця» обнародовала обновленный график движения поездов на 2025-2026 годы, который начнет действовать с 14 декабря

Компания существенно расширяет сеть, добавляя 11 новых маршрутов (восемь международных и три внутренних), и планирует увеличить пассажировместимость на два миллиона мест в течение года.

За 11 месяцев 2025 года УЗ перевезла более 25 миллионов пассажиров — на полмиллиона больше, чем в прошлом году. Летом компания протестировала модель дополнительных перевозок в перерывах между основными рейсами, что позволило обеспечить более семи тысяч дополнительных мест в сутки. Именно эта система легла в основу планирования перевозок на 2026 год.

Вокзал / © Pixabay

Ключевые обновления внутренних соединений:

новый поезд Барвенково — Чоп (№47/48): дополнительное сообщение для жителей Донетчины с Карпатами, Закарпатьем и международным хабом в Чопе.

новый поезд Кривой Рог — Ивано-Франковск (№33/34): прямое сообщение центральных регионов с Прикарпатьем.

обновленный рейс Харьков — Ужгород (№113/114): поезд, важный для Полесья и Волыни, продлен до Закарпатья.

Всего в новом графике предусмотрено более 40 рейсов в горные реабилитационные центры и курорты, а также на постоянной основе будет курсировать поезд Львов — Ворохта.

Продажа билетов по новому графику на даты после 14 декабря уже открыта.

Ранее «Укрзализныця» анонсировала введение тактового движениямежду Киевом и Львовом. Это означает, что на этом маршруте поезда будут отправляться с четкой, стабильной и повторяющейся периодичностью — каждый час.

Большинство рейсов будет курсировать в течение всего года, за исключением нескольких «вне пиковых» периодов.

Тактовое движение — это система, при которой поезда отправляются с установленным, регулярным интервалом. Такой формат давно применяют в Германии, Австрии, Нидерландах и других странах с развитой железной дорогой, а в Украине он уже хорошо зарекомендовал себя на маршрутах Kyiv City Express.

Напомним, в «Укрзализныце» готовят изменения в стоимости билетов. По словам члена Наблюдательного совета компании Сергея Лещенко, цены на СВ и первый класс «Интерсити» будут расти в зависимости от спроса и даты покупки.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.