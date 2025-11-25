В НАБУ объяснили, почему не смогли предотвратить выезд Миндича

Тимур Миндич

НАБУ физически не могло предотвратить выезд бизнесмена Тимура Миндича, которого связывают с коррупционными схемами в энергетике.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.

По его словам, обвинения, которые распространяли анонимные Telegram-каналы после появления информации о выезде Миндича, — манипулятивные.

Кривонос подчеркнул, что Бюро не осуществляло скрытый контроль за перемещениями фигуранта, ведь не вело прослушивание его телефона:

"Мы не контролировали его перемещение, потому что не контролировали его телефон. Наше информирование пограничной службы о том, что лицо собирается уезжать, - это тоже риск утечки информации", - пояснил он.

По словам директора НАБУ, детективы уже постфактум узнали, что Миндич покинул Украину:

"Никто бы не ждал, пока мы бы ехали полтора часа до границы - его все равно пропустили бы пограничники", - добавил Кривонос.

Параллельно руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко подтвердил, что во время операции действительно зафиксировано несколько возможных утечек информации.

"У нас во время этой операции было несколько этапов утечек. Сейчас есть два уголовных производства и служебное расследование. Мы устанавливаем, была ли утечка о выезде определенных людей, или это совпадение. Часть фигурантов в воскресенье — за день до обысков — въехала в Украину, а один человек (Миндич) выехал. будет. Нам нужно установить, был ли он предупрежден об обысках», – объяснил Клименко.

Напомним, бизнесмен Тимур Миндич, фигурант коррупционной схемы в энергетической сфере, выехал из Украины в 2:09 10 ноября - за несколько часов до начала обысков в его квартире в Киеве. Для пересечения границы он воспользовался услугами львовского сервиса премиум-перевозок ТаймЛюкс.