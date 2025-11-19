В НАБУ подтвердили обыски у чиновника "Нафтогаза": есть ли подозрения

Национальное антикоррупционное бюро / © НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подтвердило, что его детективы провели обыски у директора по безопасности ГК «Нафтогаз Украины».

Об этом говорится в заявлении НАБУ в Сети.

«Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП провели обыски у директора по безопасности ГК „Нафтогаз Украины“. Ни одно лицо не задерживалось, о подозрении не сообщали«, — говорится в сообщении бюро.

Там отметили, что эти следственные действия санкционированы и проводились в соответствии с действующим законодательством.

В НАБУ также уточнили, что эти меры не касаются деятельности «Нафтогаза». Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.

Напомним, ранее СМИ и народные депутаты сообщили, что 19 ноября детективы НАБУ провели обыски у нового директора по безопасности группы «Нафтогаз» Виталия Бровко. Следственные действия могут быть связаны с «пленками Миндича» относительно коррупции в энергетике и деятельностью Бровко на его прошлой должности в Офисе генпрокурора.