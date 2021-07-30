В НАБУ показали погоню за экс-судьею Чаусом в автомобиле СБУ: видео

В НАБУ показали погоню за экс-судьею Чаусом в автомобиле СБУ: видео

Детективы требовали сотрудников спецслужбы остановиться и отдать им подозреваемого.

В НАБУ пожаловались на действия сотрудников СБУ, перевозивших бывшего судью Николая Чауса, который в пятницу, 30 июля, нашелся в селе Мазуровка в Винницкой области. Пресс-служба ведомства опубликовала видео преследования детективами НАБУ автомобиля СБУ, не реагировавшего на требования остановиться.

В НАБУ утверждают, что сотрудники Службы безопасности Украины обязаны передать им подозреваемого, которого они "незаконно доставили на ул. Владимирскую, 33 ".

"Подчеркиваем, что в соответствии с ч.1 ст. 210 УПК Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования. Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро ", — говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Как сообщает Telegram канал "Киев Оперативный", во время преследования микроавтобус НАБУ задел мотоцикл, водитель которого упал со своего транспортного средства, но не остановились и скрылись с места ДТП.

Ранее экс-судья Николай Чаус был задержан в селе Мазуровка нарядом полиции для доставки в суд, ареста и дальнейшей передачи следственному органу — НАБУ. Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции и вывезли Чауса в неизвестном направлении.

Напомним, 3 апреля стало известно, что в столице Молдовы Кишиневе похитили украинского екссуддю Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется от 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве. О том, что бывшего судью похитили украинские спецслужбы, заявил адвокат Чауса. Однако СБУ не комментирует этот вопрос, там открыли уголовное производство по факту исчезновения в Молдове Чауса.

Впоследствии президентка Молдовы Мая Санду поручила быстрее провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

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