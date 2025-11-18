В НАБУ рассказали, кто мог стоять по коррупционным схемам Миндича

Тимур Миндич

Реклама

Фигурант ряда коррупционных схем Тимур Миндич выполнял только функцию топ-менеджера, а не был главным бенефициаром.

Об этом заявил руководитель управления детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в Днепропетровской и Запорожской областях Руслан Магамедрасулов в интервью «Общественному».

Магамедрасулов подтвердил, что способствовал документированию деятельности Миндича (исковой «Карлсон») и другого фигуранта («Шугармен») в рамках операции, руководимой его коллегами из профильного подразделения НАБУ. Также мы писали, что задержанный Руслан Магамедрасулов сыграл важную роль в расследовании схемы хищений в Энергоатоме, собрав ключевые доказательства по делу.

Реклама

Роль Миндича и настоящие бенефициары

По словам Магамедрасулова, благодаря своим бизнес-навыкам Тимур Миндич занимался реализацией «противоправных многоуровневых схем» в Министерстве энергетики и Министерстве обороны.

«По моей информации, „Карлсон“ (Миндич — ред.) выполнял функцию топменеджера и не был главным бенефициаром (схемы — ред.)», — отметил детектив.

Магамедрасулов подчеркнул, что учитывая масштабность, влияние и глубину внедрения этих коррупционных схем, можно сделать вывод о существовании «бенефициаров, без политической воли которых указанные процессы не могли быть реализованы». Руководитель управления детективов НАБУ также связал свой арест и арест своего отца с этим делом, хотя и считает, что стал мишенью СБУ из-за ряда других кейсов, которыми занимался.

Кроме документирования схемы, зафиксированной во время спецоперации «Мидас», я занимался также важными сотрудниками СБУ. Речь идет о высокопоставленных чиновниках СБУ, представителях бывшего так называемого департамента 'К'», — сообщил он.

Реклама

Магамедрасулов добавил, что при разоблачении различных схем НАБУ «постоянно сталкивается с противодействием со стороны СБУ».

«За годы работы в НАБУ при разоблачении разных схем мы постоянно сталкиваемся с противодействием со стороны СБУ. Это как надстройка по крышированию схем во всех сферах. Я не говорю обо всем СБУ, у меня были там друзья, которые очень многое делают для победы нашей страны. Но большая часть службы — именно политическая — к сожалению, занимается совсем другим», — отметил Руслан Магамедрасулов.

Что известно о Руслане Магамедрасулове?

Ранее сообщалось, что Руслан Магамедрасулов был задержан 21 июля во время масштабной операции СБУ и Офиса генпрокурора. Его обвиняют в незаконной деятельности, связанной с продажей технической конопли в Россию.

Тогда сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора провели по меньшей мере 70 обысков, касающихся 15 работников НАБУ. В результате следственных действий задержан руководитель одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро — это был именно Магамедрасулов.

Реклама

По данным правоохранителей, он поддерживал связи с РФ и вел переговоры с представителями сектора экономики России о продаже технической конопли. В частности, Руслан Магамедрасулов выступал в роли посредника продаж в республику Дагестан (РФ) партий технической конопли. Ее незаконное выращивание, по данным правоохранителей, организовал его отец — предприниматель Сентябрь Магамедрасулов.

22 июля суд в Киеве избрал Магамедрасулову меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток.

НАБУ подтвердило, что находящийся под стражей детектив Руслан Магамедрасулов документировал Тимура Миндича и других фигурантов коррупционной схемы «Энергоатома» во время операции «Мидас».

А недавно Служба безопасности Украины заявила, что в последнее время проходят активные попытки распространить в обществе мнение, что сотрудник НАБУ Руслан Магамедрасулов был задержан не по подозрению в пособничестве государству-агрессору, а по политическим мотивам. В пресс-службе СБУ отметили, что все слухи, что задержанный занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов (ред. Тимура Миндича) не соответствуют действительности.